Автостроительная компания Tesla добавляет звуковую систему оповещения пешеходов в Model 3 с 1 сентября 2019-го года . Это необходимо для безопасности, что, в частности, урегулировано требованиям и Европейского Союза, и обязательно для всех электрокаров. передает со ссылкой на .

Звуковая система в Model 3 будет работать на скорости до 30 км/ч. Это требования законодательства . Сигнал "пойдет" через динамик установленный под передним бампером, при движении вперед или назад.

Tesla Model 3 - первый электрокар компании, что оборудуют звуковим модулем оповещения. На очереди Model S и Model X.

Все ведущие производители должны адаптировать свои электромобили новым правилам. Некоторые создают фирменное звучание для маркировки бренда. Об этом сообщили на hevcars.com.ua.

обнародовал новый гибридный кроссовер

Сводка.нет - Новости Украины и Мира