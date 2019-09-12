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|Электромобили Tesla будут выдавать звуки пешеходам
|12.09.2019 20:19
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Автостроительная компания Tesla добавляет звуковую систему оповещения пешеходов в Model 3 с 1 сентября 2019-го года . Это необходимо для безопасности, что, в частности, урегулировано требованиям и Европейского Союза, и обязательно для всех электрокаров. передает со ссылкой на .
Звуковая система в Model 3 будет работать на скорости до 30 км/ч. Это требования законодательства . Сигнал "пойдет" через динамик установленный под передним бампером, при движении вперед или назад.
Tesla Model 3 - первый электрокар компании, что оборудуют звуковим модулем оповещения. На очереди Model S и Model X.
Все ведущие производители должны адаптировать свои электромобили новым правилам. Некоторые создают фирменное звучание для маркировки бренда. Об этом сообщили на hevcars.com.ua.
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