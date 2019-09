Нидерланды на встрече послов стран Европейского Союза подняли вопрос обмена между Украиной и Россией, а именно передачу в боевика самоназванного ДНР Владимира Цемаха, передает со ссылкой на .

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио " Рикард Йозвяк.

"Вчера голландцы подняли вопрос о Цемахе между послов ЕС, выразив большую обеспокоенность, и критически отозвались о том, что этот вопрос не был упомянут в заявлении ЕС.

Но вряд ли сейчас будут дальнейшие переговоры по этому вопросу", - написал он.

the Dutch brought up the issue of #Tsemakh among EU ambassadors yesterday expressing great concern were critical that it wasn't mentioned in the EU statement. but it is unlikely that there will be further talks on this for now. #Ukraine #Russia

Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 сентября 2019 г.

7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинский.

Среди лиц, в рамках обмена направили в Москву, был прежний зенитчик ДНР Владимир Цемах. Его подозревают в причастности к сбивания малазийского "Боинга" летом 2014-го на Донбассе.

Следователи Ниделандов изменили статус Владимира Цемах по делу о катастрофе MH17 со свидетеля на подозреваемого.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира