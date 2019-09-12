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|ГБР расследует растрату 37 млн грн на полигоне "Широкий лан"
|12.09.2019 21:13
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Государственное бюро расследований начало уголовное производство из-за вероятного хищения средств при строительстве лагерного городка на территории полигона "Широкий лан" в Николаевской области.
Речь идет о 37 млн грн, сообщает пресс-служба ГБР, передает со ссылкой на .
По предварительной информации, убытки возникли из-за небрежного отношения к службе военного главного квартирно-эксплуатационного управления . В частности, он не проконтролировал выполнение строительных работ на территории указанного лагерного городка.
Договор на выполнение строительных работ для возведения лагерного городка на полигоне "Широкий лан" заключили в 2016 году. Объект должны были сдать в эксплуатацию в 2018 году, но к этому сроку его завершили.
"Упомянутый военнослужащий НЕ проконтролировал соответствие объема выполненных работ условиям договора, не обеспечил эффективное и целевое использование бюджетных средств по указанному договору. Как следствие, компания-строитель получила от МОУ 135 млн грн - 37 млн грн из этой суммы уплачено за работы, которые действительно не выполнены, чем нанесен соответствующую убыток государству ", - рассказали в ГБР.
Уголовное производство открыто по статьям о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и о небрежном отношении к военной службе. Продолжается досудебное расследование.
На военном полигоне Широкий Лан, близко Николаева, произошел пожар. Загорелся один из жилых военных палаток.