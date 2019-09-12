Бывший капитан "" Тарас Михалик рассказал о своей зарплате в киевском клубе, передает со ссылкой на .

В интервью Youtube-канале "Бомбардир" футболист заявил, что не привык считать чужие деньги и ездил на метро до стадиона "" там садился на автобус и ехал на клубную базу.

По словам 35-летнего игрока "Волыни", он понимал, что главное - работать, а все остальное когда придет, следовательно никогда не переживал за зарплату.

"По тем меркам в у меня была смешная зарплата. Ко мне как-то подходил Флорин Чернат и сказал:" Подойти к Суркису и что-то ему скажи, у нас игроки в дубле получают больше, чем ты в первой команде ". И я уже тогда выступал в сборной Украины ", - признался Михалик.

Защитник выступал за киевский клуб в 2005-2013 годах, после чего шесть лет играл в составе московского Локомотива.У мае 2019 Михалик покинул российскую команду, после чего в конце июля подписал договор с представителем Первой лиги Украины "Волынью".

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