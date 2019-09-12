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|Изнасилование 12-летней школьницы: в полиции рассказали подробности
|12.09.2019 22:07
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В полиции раскрыли подробности изнасилования 12-летней девочки в Харькове.
Установлено, что набег произошло около 14.00, когда девушка возвращалась из школы, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области, передает со ссылкой на .
"На улице к школьнице подошел неизвестный. Ударил ее по лицу, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Состояние здоровья потерпевшей стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи.
Следователи открыли уголовное производство. Насильника разыскивают. Ему грозит до 15 лет за решеткой.
Нападение с изнасилованием произошел 11 сентября у жилого массива "Горизонт" в Харькове. Насильник издевался над ребенком 2 часа. По описанию потерпевшей - ему около 25 лет, рост - 175 см, был одет в синюю футболку с изображением белого петуха.