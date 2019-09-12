В полиции раскрыли подробности изнасилования 12-летней девочки в Харькове.

Установлено, что набег произошло около 14.00, когда девушка возвращалась из школы, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области, передает со ссылкой на .

"На улице к школьнице подошел неизвестный. Ударил ее по лицу, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья потерпевшей стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи.

Следователи открыли уголовное производство. Насильника разыскивают. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Нападение с изнасилованием произошел 11 сентября у жилого массива "Горизонт" в Харькове. Насильник издевался над ребенком 2 часа. По описанию потерпевшей - ему около 25 лет, рост - 175 см, был одет в синюю футболку с изображением белого петуха.

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