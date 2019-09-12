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|Следом за Кличко о роспуске Киевсовета заговорила "Слуга народа"
|12.09.2019 22:26
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Партия "Слуга народа" будет инициировать досрочные выборы в столице - как мэра, так и Киевского городского совета.
Об этом сказал народный депутат от "СН" Александр Ткаченко, передает со ссылкой на .
"Сегодня в очередной раз не собралась на свое заседание, что свидетельствует о фактической импотенцию киевской власти - с одной стороны, и недееспособности мэра в управлении городом.
Поэтому мы выступим с инициативой досрочных выборов как мэра, так и Киевсовета, и полной перезагрузки власти в городе, как того давно хотят киевляне", - сказал Ткаченко.
При этом планируется, что выборы будут проводиться уже по новому закону о столице, проект которого сейчас готовится и в ближайшее время будет вынесен на голосование Верховной Рады.