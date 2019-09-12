Неполитические Сводки
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|Назвали сроки, когда доллар подорожает
|12.09.2019 22:44
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Во второй половине осени доллар подорожает до 25,5-26,5 грн.
"В базовом сценарии ожидаем возвращения курса в диапазон 25,5-26,5 гривен за доллар. Возможно ситуативное ослабление до 27,5 гривен", - объясняет аналитик Михаил Ребрик, передает со ссылкой на .
Доллар подорожает из-за сезонного увеличения активности импортеров, добавляет он.
"Также меньше валюты будут продавать нерезиденты-инвесторы, ведь упадет спрос на облигации внутреннего государственного займа. Они наоборот будут покупать валюту, чтобы конвертировать купонные платежи", - отмечает Ребрик.
По его словам, положительно на курс гривни повлияет продолжения сотрудничества с .
Гривна укрепляется через жесткую монетарную политику Нацбанка и рост предложения валюты со стороны аграриев от экспорта рекордного урожая. Кроме того, продает краткосрочные облигации внутреннего государственного займа под высокие проценты. Их нерезиденты покупают за гривны.