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Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Алиев попал в очередной громкий скандал
12.09.2019 23:03
Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Алиев попал в очередной громкий скандал По теме:

вновь попал в громкий скандал, передает со ссылкой на .

Экс-полузащитник "" Алиев не подбирал слов в споре с киевской милицией. Инцидент начался из-за того, что полиция остановила машину, на которой ехал Алиев со своими друзьями.

Сотрудник полиции попросил водителя автомобиля предоставить документы, на что экс-игрок "" вместе со своим товарищем довольно жестко отреагировали, требуя полицейского отдать кому-то нагаек и продемонстрировать свои документы. В итоге, компания футболиста получила штраф.

 







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