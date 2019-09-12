вновь попал в громкий скандал, передает со ссылкой на .

Экс-полузащитник "" Алиев не подбирал слов в споре с киевской милицией. Инцидент начался из-за того, что полиция остановила машину, на которой ехал Алиев со своими друзьями.

Сотрудник полиции попросил водителя автомобиля предоставить документы, на что экс-игрок "" вместе со своим товарищем довольно жестко отреагировали, требуя полицейского отдать кому-то нагаек и продемонстрировать свои документы. В итоге, компания футболиста получила штраф.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира