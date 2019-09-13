Компания LG запатентовала дизайн смартфона со сворачиваемым экраном. Об этом Gizmochina, пишет со ссылкой на .

Согласно поданной документации устройство с "большим гибким дисплеем" можно будет дважды обернуть вокруг себя. Такую гибкость обеспечивают шарнирные механизмы в четырех местах.

Также можно развернуть дисплей частично или полностью. В развернутом состоянии он достигает размеров планшета.

При этом гаджет сам подстраивает интерфейс в зависимости от размера экрана. Смартфон будет также выполнять свои функции в сложенном виде и будет похож на обыкновенный телефон.

Когда компания LG выпустит первую модель такого гаджета пока неизвестно.

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