Вместо лишения мандата - штраф: Зеленский смягчает судьбу кнопкодавам По теме: Заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал в Facebook президентский законопроект о наложении штрафов на нардепов-кнопкодавов, передает со ссылкой на . Документ называется - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины". Депутатов предлагается за кнопкодавство наказывать штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или 50-85 тыс. грн. Аппарата Верховной Рады поручат следить за голосованием депутатов и находить кнопкодавов. 3 сентября направила в Конституционный суд другой законопроект президента о прекращении полномочий нардепов за кнопкодавство и отсутствие на заседаниях парламента и комитетов без уважительной причины. Согласно документу Зеленский предлагал новые основания досрочного прекращения полномочий народного депутата - "установление судом факта неличного голосования".











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