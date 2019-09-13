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Вместо лишения мандата - штраф: Зеленский смягчает судьбу кнопкодавам
13.09.2019 00:53
Вместо лишения мандата - штраф: Зеленский смягчает судьбу кнопкодавам По теме:

Заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал в Facebook президентский законопроект о наложении штрафов на нардепов-кнопкодавов, передает со ссылкой на .

Документ называется - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".

Депутатов предлагается за кнопкодавство наказывать штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или 50-85 тыс. грн.

Аппарата Верховной Рады поручат следить за голосованием депутатов и находить кнопкодавов.

3 сентября направила в Конституционный суд другой законопроект президента о прекращении полномочий нардепов за кнопкодавство и отсутствие на заседаниях парламента и комитетов без уважительной причины.

Согласно документу Зеленский предлагал новые основания досрочного прекращения полномочий народного депутата - "установление судом факта неличного голосования".







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