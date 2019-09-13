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|Столичные полицейские подрались с местными
|13.09.2019 01:50
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В Пуще-Водице полицейские подрались с группой местных жителей из-за демонтажа беседок для отдыха.
Инцидент произошел 11 сентября на берегу озера Карачун, передает со ссылкой на .
Причиной драки стали беседки, которые должны были забрать коммунальщики, потому что сооружения были установлены незаконно. Один из мужчин начал мешать и напал на копов. Впоследствии его пытались поддержать и другие местные жители.
Полицейские применили силу, и молодого человека задержали. Беседки все-таки демонтировали.
В Ирпене Киевской области подозреваемый в преступлении забаррикадировался в доме и бросил в полицейских две гранаты.