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|В МИД рассказали, когда продолжится выход Украины из договоров с РФ
|13.09.2019 02:28
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Выход Украины из договоров с Российской Федерацией продолжится после формирования нового руководства органов власти. Об этом сообщила пресс-секретарь Украины Екатерина Зеленко, передает со ссылкой на .
Отметим, вчера российское издание "Коммерсант" сообщило, что Украина якобы приостановила расторжение соглашений с Россией. В украинском эту информацию опровергают.
"Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы по и в соответствие с национальными интересами Украины не прекращалась", - заявила Зеленко.
По ее словам, длительность процесса разрыва договоров вызвана объективными факторами, в частности, обязательными процедурами, а также необходимостью формирования органов власти после выборов.
Зеленко подчеркнула, что после формирования руководства всех причастных государственных учреждений работа по выходу из соглашений с Россией продолжится.
Напомним, в августе Украина вышла еще из одного соглашения в рамках . Соглашение касалось координации работ по вопросам экспортного контроля сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств.
До этого в мае Украина вышла еще из трех договоров в рамках .