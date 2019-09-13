Выход Украины из договоров с Российской Федерацией продолжится после формирования нового руководства органов власти. Об этом сообщила пресс-секретарь Украины Екатерина Зеленко, передает со ссылкой на .

Отметим, вчера российское издание "Коммерсант" сообщило, что Украина якобы приостановила расторжение соглашений с Россией. В украинском эту информацию опровергают.

"Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы по и в соответствие с национальными интересами Украины не прекращалась", - заявила Зеленко.

По ее словам, длительность процесса разрыва договоров вызвана объективными факторами, в частности, обязательными процедурами, а также необходимостью формирования органов власти после выборов.

Зеленко подчеркнула, что после формирования руководства всех причастных государственных учреждений работа по выходу из соглашений с Россией продолжится.

Напомним, в августе Украина вышла еще из одного соглашения в рамках . Соглашение касалось координации работ по вопросам экспортного контроля сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств.

До этого в мае Украина вышла еще из трех договоров в рамках .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира