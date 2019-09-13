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|Местные выборы пройдут в декабре - СМИ
|13.09.2019 03:06
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Офисе президента планирует провести местные выборы до конца года. Об этом в четверг, 12 сентября, пишет со ссылкой на .
Отмечается, что на Банковой дискуссия по этому поводу еще продолжается, но, похоже, "блицкриг продолжится".
Как сообщается, в ОП обсуждают возможность проведения местных выборов 8 декабря.
Как известно, местные выборы должны состояться в последнее воскресенье октября 2020 года.
Предыдущие выборы на местах состоялись 25 октября 2015 года.
Ранее в Слуге народа заявляли, что намерены провести после завершения реформы децентрализации.
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