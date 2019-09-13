В Одессе учительницу английского языка Татьяну Бурчанову порезал собственный муж Гелан Фейсал Хазал, передает со ссылкой на .

Женщина получила 9 ножевых ранений и сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Мужчину задержали на границе с Молдовой.

Как сообщили в соцсетях близкие пострадавшей женщины, в семье и раньше были случаи насилия. Женщина боялась за свою жизнь и переехала от мужа к своей сестре. Мужчина подстерег жену в доме сестры. Когда она зашла в лифт, напал на нее с ножом. В момент нападения вместе с мужчиной был его сын от первого брака, его до сих пор не нашли, пишет "Думская".

Завтра Киевский райсуд Одессы изберет меру пресечения для подозреваемого.

На Сумщине задержали мужчину, который из ревности нанес ножевые ранения двум людям - жене и односельчанину.

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