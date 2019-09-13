Министерство инфраструктуры собирается вернуть в свое подчинение государственное акционерное общество "Украинская зализныця".

Об этом новый министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал журналистам, передает со ссылкой на .

"Если за транспортную стратегию и инфраструктуру отвечает Министерство инфраструктуры, то логично, что железная дорога как неотъемлемая часть только этого живого организма должна вернуться назад (в подчинение Мининфраструктуры - Gazeta.ua)", - сказал он.

Изменения в положение об Укрзализныце готовятся, передать УЗ могут "в ближайшее время".

"Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем", - отметил он.

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