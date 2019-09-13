Неполитические Сводки
- Из-за ошибки врачей американка родила ребенка другой расы
- США выделят Багамским островам четыре млн долларов на восстановление после урагана
- "Евробляхерам" дали "последнюю" отсрочку
- Освобожденным политзаключенным и морякам изготавливают новые ID-паспорта
- Сын легендарного форварда едва не погиб от рук разъяренных фанатов
|Мининфраструктуры хочет вернуть себе Укрзализныцю
|13.09.2019 04:01
|
Министерство инфраструктуры собирается вернуть в свое подчинение государственное акционерное общество "Украинская зализныця".
Об этом новый министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал журналистам, передает со ссылкой на .
"Если за транспортную стратегию и инфраструктуру отвечает Министерство инфраструктуры, то логично, что железная дорога как неотъемлемая часть только этого живого организма должна вернуться назад (в подчинение Мининфраструктуры - Gazeta.ua)", - сказал он.
Изменения в положение об Укрзализныце готовятся, передать УЗ могут "в ближайшее время".
"Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем", - отметил он.