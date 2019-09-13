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|Появились подробности встречи Зеленского и Трампа
|13.09.2019 04:38
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и его коллега из Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата еще определяется.
Об этом сообщил временно поверенный в делах в Украине , передает со ссылкой на .
Сейчас происходит согласование графиков обоих лидеров.
Относительно визита Зеленского в Вашингтон посол отметил, что пока что дата встречи с Трампом не определена.
"Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи - Gazeta.ua)", - объяснил дипломат.
Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что президент посетит 23 сентября для участия в Генассамблее .