и его коллега из Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата еще определяется.

Об этом сообщил временно поверенный в делах в Украине , передает со ссылкой на .

Сейчас происходит согласование графиков обоих лидеров.

Относительно визита Зеленского в Вашингтон посол отметил, что пока что дата встречи с Трампом не определена.

"Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи - Gazeta.ua)", - объяснил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что президент посетит 23 сентября для участия в Генассамблее .

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