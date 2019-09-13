Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о пожаре в Чернобыльской зоне, передает со ссылкой на .

"Продолжается ликвидация возгорания лесной подстилки на площади около 6 га и 14 га в Чернобыльской зоне отдельными ячейками, кое-где переходящие в верховой пожар", - говорится в сообщении прессслужбы управления ДСНС.

К тушению пожара привлекли 101 человека, 12 машин и авиацию - 2 самолета АН 32П и вертолет Ми-8.

Жертв и пострадавших нет.

Возгорание произошло 11 сентября в 12:25 близко села Новые Соколы Иванковского района на территории Дымарский лесничества.

Радиационная ситуация в и Киевской области стабильная.

В ДСНС сообщили, что на всей территории Украины, кроме Карпат сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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