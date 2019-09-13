Уволенным из российских тюрем и СИЗО украинских моряков и политзаключенным начали изготавливать ID паспорта.

Об этом Уполномоченная Верховной Рады по правам человека написала в Facebook, передает со ссылкой на .

"Для удобства и оперативности процесса ДМС организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где ребята проходят лечение", - сказала Денисова.

Она выразила надежду, что выдача готовых ID-карточек состоится в ближайшее время.

Каждый из 35 освобожденных политзаключенных получит 100 тыс. грн денежной помощи от Украины. Выплата будет одноразовой. Ответственными за выполнение решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира