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|Освобожденным политзаключенным и морякам изготавливают новые ID-паспорта
|13.09.2019 07:07
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Уволенным из российских тюрем и СИЗО украинских моряков и политзаключенным начали изготавливать ID паспорта.
Об этом Уполномоченная Верховной Рады по правам человека написала в Facebook, передает со ссылкой на .
"Для удобства и оперативности процесса ДМС организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где ребята проходят лечение", - сказала Денисова.
Она выразила надежду, что выдача готовых ID-карточек состоится в ближайшее время.
Каждый из 35 освобожденных политзаключенных получит 100 тыс. грн денежной помощи от Украины. Выплата будет одноразовой. Ответственными за выполнение решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.