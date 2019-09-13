на заседании в четверг, 12 сентября, проголосовала за отсрочку введения штрафов за нерастаможенные "евробляхи", пишет со ссылкой на .

В первом чтении законопроект президента №1030 поддержали 276 нардепов. Но поступило предложение голосовать документ в целом - законопроект поддержали 284 нардепов.

Законопроектом предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней, то есть увеличение льготного периода с 270 до 360 дней.

Растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Напомним, законы о растаможивании авто на иностранных номерах №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года. Первый льготный период действовал до 23 февраля.

Позже из-за протестов "евробляхеров" с 180 до 270 дней.

А в конце августа президент Владимир , которые вступили в силу с 22 августа. Несмотря на это заявление, штрафы официально вступили в силу.

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