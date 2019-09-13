Британец Тайсон Фьюри и швед Отто Валлин уже 14-го сентября встретятся в . Боксеры проводят не только финальные тренировки, но и пресс конференции.

Фьюри, который известен своей нестандартным поведением, решил пошутить со шведского соперника, передает со ссылкой на .

Британец корчил смешные гримасы и то демонстрировал присутствующим. Когда происходила дуэль взглядов, то Тайсон тоже не удержался, чтобы сделать несколько забавных движений.

28-летний Отто Валлин спокойно реагировал на действия британца и даже старался ему подыграть.

Специалисты критикуют Тайсона за бой против Валлина. Шведа называют абсолютным аутсайдером поединка и бой станет легкой прогулкой для Фьюри.

Поединок Тайсон Фьюри - Отто Валлин состоится 14 сентября в Лас-Вегасе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира