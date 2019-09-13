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|Фьюри поиздевался над своим соперником в дуэли взглядов
|13.09.2019 08:04
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Британец Тайсон Фьюри и швед Отто Валлин уже 14-го сентября встретятся в . Боксеры проводят не только финальные тренировки, но и пресс конференции.
Фьюри, который известен своей нестандартным поведением, решил пошутить со шведского соперника, передает со ссылкой на .
Британец корчил смешные гримасы и то демонстрировал присутствующим. Когда происходила дуэль взглядов, то Тайсон тоже не удержался, чтобы сделать несколько забавных движений.
28-летний Отто Валлин спокойно реагировал на действия британца и даже старался ему подыграть.
Специалисты критикуют Тайсона за бой против Валлина. Шведа называют абсолютным аутсайдером поединка и бой станет легкой прогулкой для Фьюри.
Поединок Тайсон Фьюри - Отто Валлин состоится 14 сентября в Лас-Вегасе.