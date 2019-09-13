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|Приметы на 13 сентября: что нельзя делать в Куприянов день
|13.09.2019 08:22
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13 сентября православная церковь почитает память священномученика Киприана (200-258), епископа Карфогенского, прославившегося как известный богослов и Отец Церкви, пишет со ссылкой на .
Он вырос в языческом окружении, был преуспевающим юристом. Обстоятельства его обращения в христианскую веру неизвестны. Спустя два года после крещения был поставлен епископом и практически сразу оказался в условиях гонения на христиан, развернутого императором Децием.
Традиции 13 сентября
В этот день журавли к отлету готовятся: "на болоте вече собирают: договариваются, каким путем в теплые края лететь".
С этого дня начинали собирать клюкву. В народе верили: "Прежде срока ягоды клюквы срывать - тьме угождать". Считалось, что если девушка раньше 13 сентября сорвет клюкву, то будет бесплодной. Парень, собравший неспелые ягоды, может в будущем лишиться рассудка.
Клюква обычно растет на болотистых местностях. Собирать ее - тяжелый физический труд. Людям приходится много часов ходить по болоту, отмахиваясь от комаров и слепней, а потом, сидя на корточках, обрывать по одной ягоде.
Клюкву используют в лечебных целях при различных заболеваниях (простуде, воспалении мочеполовой системы, гипертонии, болезнях желудочно-кишечного тракта). Из ягод делают сок, морс, чай и варенье, готовят маски для лица.
Приметы на 13 сентября