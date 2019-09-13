13 сентября православная церковь почитает память священномученика Киприана (200-258), епископа Карфогенского, прославившегося как известный богослов и Отец Церкви, пишет со ссылкой на .

Он вырос в языческом окружении, был преуспевающим юристом. Обстоятельства его обращения в христианскую веру неизвестны. Спустя два года после крещения был поставлен епископом и практически сразу оказался в условиях гонения на христиан, развернутого императором Децием.

Традиции 13 сентября

В этот день журавли к отлету готовятся: "на болоте вече собирают: договариваются, каким путем в теплые края лететь".

С этого дня начинали собирать клюкву. В народе верили: "Прежде срока ягоды клюквы срывать - тьме угождать". Считалось, что если девушка раньше 13 сентября сорвет клюкву, то будет бесплодной. Парень, собравший неспелые ягоды, может в будущем лишиться рассудка.

Клюква обычно растет на болотистых местностях. Собирать ее - тяжелый физический труд. Людям приходится много часов ходить по болоту, отмахиваясь от комаров и слепней, а потом, сидя на корточках, обрывать по одной ягоде.

Клюкву используют в лечебных целях при различных заболеваниях (простуде, воспалении мочеполовой системы, гипертонии, болезнях желудочно-кишечного тракта). Из ягод делают сок, морс, чай и варенье, готовят маски для лица.

Приметы на 13 сентября

Если журавли летят не спеша, между собой "переговариваясь", осень будет теплой.

Журавли на юг летят не клином, а поодиночке – следующий год будет неурожайным.

Снег, выпавший в этот день, долго не продержится.

Лебеди сбились в стаи и летят на юг – к снегопаду.

Журавли низко летят – зима мягкой будет. Если высоко, то суровой.

Услышать журавлиный крик – к дождю.

Рябину в этот день не собирали, чтобы птиц не тревожить.

Растущая луна – к богатому урожаю клюквы.

Собранные на Куприяна ягоды клюквы нужно зашить в небольшой мешочек из синей ткани и везде носить с собой. Тогда удача будет вам во всем сопутствовать.

Увидеть во сне клюкву – к сплетням и слезам.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира