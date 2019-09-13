Руководство парламентской фракции партии "Слуга народа" контролирует результаты голосования своих депутатов.

Об этом на странице в сообщила журналистка Татьяна Николаенко. "Если вы не понимаете, зачем при 251 в большинстве "Слуги" кнопкодавили, то у меня есть вариант объяснения. Депутатов довольно тщательно контролируют и требуют объяснить отсутствие или не голосование", – написала она, передает .

Николаенко показала фото переписки депутата Олега Семинского во время одного из заседаний парламента. Политик пояснял, почему не проголосовал за законопроект.

"После двух дней поисков нашли материальные доказательства. Вот нардеп Семинский пишет объяснение, стыдливо прикрывшись листочком от журналистов, а вот Юзик [Юрий Корявченков, прежний актер студии "Квартал 95", нардеп "Слуги народа"] контролирует своего нардепа", – написала журналист.

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