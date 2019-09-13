Супрун заявила, что она собирается работать и дальше в Украине.

Ульяна Супрун вот уже как пару недель не является и.о. министра здравоохранения. Все дела она и ее команда-реформаторов передали новому министру Зоряне Скалецкой. Однако Супрун не намерена ни уезжать из Украины, ни тем более бросать начатое дело. Об этом она заявила в интервью изданию , передает

Пани Ульяна обещает, что и далее украинцы смогут в социальной сети Facebook читать ее искрометные, просветительские записи.

«Да. Я остаюсь дома, в Украине», – подчеркнула Супрун.

Она добавила, что и далее будет заниматься и поддерживать реформы в области украинского здравоохранения.

«Я буду и впредь поддерживать трансформацию системы здравоохранения. Уже не изнутри министерства, а извне», – отметила Супрун.

Она также рассказала, что со своей командой собирается развивать свою коммуникационную платформу. «Также хотим создать аналитический центр, который будет заниматься темой здравоохранения», – отметила и.о. главы Минздрава Украины.

Ульяна Супрун добавила, что сейчас она и те люди, которые с ней работали в министерстве, отдыхают. «А потом будем работать. Думаю, что этот опыт, который мы приобрели за последние 3 года вместе, должен сохраниться», – добавила она.

Также Супрун нацелилась и на правоохранительную систему. Она пояснила свое решение: «Потому что если она не работает, то в стране не может работать почти ничего, в том числе и в медицине».

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