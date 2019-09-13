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|Пятница 13-е пришлась на черное полнолуние: как уберечься знакам Зодиака
|13.09.2019 10:30
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Первая пятница, 13-е в 2019 году выпала довольно поздно: она поджидает нас в сентябре. Вторая, и последняя в этом году, пятница 13 будет еще в декабре, пишет со ссылкой на .
И, забегая наперед, для тех, кому интересно, когда будет пятница 13 в 2020 году, сообщаем: первое такое соединение даты и дня недели выпадает в марте 2020-го. Потом еще одна пятница, 13-е будет в ноябре 2020.
Пятница, 13 сентября 2019: в чем особенность и опасность
Нумерологи и астрологи отмечают, что дурное влияние нынешней пятницы 13 усугубляется близостью полнолуния. Само полнолуние в сентябре 2019 пройдет в знаке Рыб в ночь с 13-го на 14 сентября. Что правда, ближе к утру – в 07:32.
Это будет полнолуние Черной Луны – когда активизируются ложь и обман. Это период жестких политических распрей и религиозных конфликтов в мире.
А символом ближайшего полнолуния станет лежащая в кровати больная женщина.
"Потому середина сентября – непростая точка, связанная с аллергиями, отравлениями и другими заболеваниями", – рассказал астролог Влад Росс.
Пятница 13: почему бояться советуют
Дурную славу имеет пятница 13: история у нее слишком уж мрачная. Причем тянется она с незапамятных времен.
Итак, по легендам, именно в пятницу, 13:
Был даже корабль "Пятница 13-е": точнее, сам он назывался "Пятница", строиться начал в пятницу, 13 и в пятницу, 13-го же был спущен на воду. Делалось всё это с целью побороть людские предрассудки на счет злополучного сочетания даты и дня недели. Однако де эффект на деле получился обратным: судно в итоге пропало без вести – что только укрепило связанные с пятницей 13 суеверия.
Кроме того, 13 декабря 1907 года потерпела крушение шхуна "Томас У. Лоусон", названная в честь автора книги "Пятница, 13". Это был крупнейший (семимачтовый) корабль своего класса.
А уже в наши дни страх перед этим днем воскресили уже ставшие культовыми фильмы "Пятница, 13-е".
Что происходит в пятницу, 13
Помимо разгула нечисти людей пугают еще и жутким невезением в этот день. Немало трагичных крушений лайнеров и самолетов выпадало именно на пятницу, 13.
В частности, в пятницу, 13 октября 1972 года, случилась катастрофа FH-227 в Андах. На борту было 40 пассажиров и 5 членов экипажа. Выжили 28 человек. Затем восемь человек погибли из-за лавины, а трое – от ран. Оставшиеся отчаянно боролись за жизнь 72 дня, пойдя даже на каннибализм.
Примечательно, что в ту же ночь, в пятницу 13 октября 1972 года, произошла и катастрофа Ил-62 под Москвой. В ней погибли все 174 человека, находившиеся на борту.
Пятница 13: поверья
Итак, нас ждет пятница, 13 – что нельзя делать в этот день:
В этот люди суеверные стараются не проводить свадеб (не будет брак удачным) и не устраивать похороны (а то велика смерть еще одного родственника в ближайшей перспективе).
Пятница, 13: что делать
Экстрасенсы в этот день советуют:
Пятница, 13 сентября 2019: гороскоп
Гороскоп советует заняться рисованием, выплеснув в красках весь возможный негатив. Не передать (в то же время не отказывать организму в витаминах), избегать дорогих покупок и постараться не упускать возможности в делах.
Возможны судьбоносные встречи.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Овен
День успешен для общения, особенно с родственниками. Бизнес-гороскоп на 13 сентября 2019 не слишком благоприятен.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Телец
Хорошо заняться рабочими вопросами (в первой половине дня) и мелкими покупками (во второй).
Гороскоп на 13 сентября 2019: Близнецы
Новых дел начинать не стоит – зато очень полезно их планировать, мысленно расставляя всё по полочкам. Хороший план – залог успеха.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Рак
Стоит избегать публичных выступлений и отложить заключение любых соглашений. Ближе к вечеру старайтесь вовремя прикусывать язык при общении с руководством.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Лев
Стоит заняться своей внешностью и здоровьем духовным (эзотерическими практиками, послушать психологический семинар и пр.). Хорошо подводить итоги.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Дева
Нужно быть осторожным в денежных вопросах – от покупок до рабочих моментов. Лучше заняться укреплением здоровья и поменьше нервничать.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Весы
Поменьше общайтесь с коллегами: возможны недопонимания и склоки. По этой же причине стоит быть осторожнее со своей второй половинкой: любовный гороскоп на 13 сентября 2019 не очень благоприятен. Лучше заняться индивидуальной работой.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Скорпион
Хорошо работать в команде и налаживать зарубежные контакты. Время отлично подходит для отдыха и несложных командировок.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Стрелец
Лучше заняться делами сердечными, а любые выяснения отношений (и с детьми, и с начальством) отложить до лучших времен.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Козерог
Возможны конфликты с окружающими. Лучше провести день в уединении и самопознании.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Водолей
С утра благоприятно решать деловые вопросы, а вечером – семейные. А вот вопросы денег в эти сутки лучше обходить стороной.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Рыбы
Остерегайтесь воров: будьте внимательнее к своим вещам в толпе и любых людных местах. При этом вторая половина дня отлично подходит для деловых встреч (в том числе на выезде).