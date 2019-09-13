Пятница 13-е пришлась на черное полнолуние: как уберечься знакам Зодиака По теме: Первая пятница, 13-е в 2019 году выпала довольно поздно: она поджидает нас в сентябре. Вторая, и последняя в этом году, пятница 13 будет еще в декабре, пишет со ссылкой на . И, забегая наперед, для тех, кому интересно, когда будет пятница 13 в 2020 году, сообщаем: первое такое соединение даты и дня недели выпадает в марте 2020-го. Потом еще одна пятница, 13-е будет в ноябре 2020. Пятница, 13 сентября 2019: в чем особенность и опасность Нумерологи и астрологи отмечают, что дурное влияние нынешней пятницы 13 усугубляется близостью полнолуния. Само полнолуние в сентябре 2019 пройдет в знаке Рыб в ночь с 13-го на 14 сентября. Что правда, ближе к утру – в 07:32. Это будет полнолуние Черной Луны – когда активизируются ложь и обман. Это период жестких политических распрей и религиозных конфликтов в мире. А символом ближайшего полнолуния станет лежащая в кровати больная женщина. "Потому середина сентября – непростая точка, связанная с аллергиями, отравлениями и другими заболеваниями", – рассказал астролог Влад Росс. Пятница 13: почему бояться советуют Дурную славу имеет пятница 13: история у нее слишком уж мрачная. Причем тянется она с незапамятных времен. Итак, по легендам, именно в пятницу, 13: Ева откусила злополучное яблоко, а затем подбила на это необдуманное решение Адама;

позднее именно в пятницу, 13 распяли Спасителя Христа;

сам Иуда был тринадцатым апостолом (причем в старину считалось, что если в одном месте собралось ровно 13 человек – то один из компании вскорости умрет);

в XIV веке французский король Филипп IV повелел арестовать тамплиеров – 13 октября 1307 года;

в пятницу, 13 сентября 1996 года, убит в Лас-Вегасе знаменитый рэпер Тупак;

именно на пятницу, 13 всегда и непременно назначается шабаш ведьм. Был даже корабль "Пятница 13-е": точнее, сам он назывался "Пятница", строиться начал в пятницу, 13 и в пятницу, 13-го же был спущен на воду. Делалось всё это с целью побороть людские предрассудки на счет злополучного сочетания даты и дня недели. Однако де эффект на деле получился обратным: судно в итоге пропало без вести – что только укрепило связанные с пятницей 13 суеверия. Кроме того, 13 декабря 1907 года потерпела крушение шхуна "Томас У. Лоусон", названная в честь автора книги "Пятница, 13". Это был крупнейший (семимачтовый) корабль своего класса. А уже в наши дни страх перед этим днем воскресили уже ставшие культовыми фильмы "Пятница, 13-е". Что происходит в пятницу, 13 Помимо разгула нечисти людей пугают еще и жутким невезением в этот день. Немало трагичных крушений лайнеров и самолетов выпадало именно на пятницу, 13. В частности, в пятницу, 13 октября 1972 года, случилась катастрофа FH-227 в Андах. На борту было 40 пассажиров и 5 членов экипажа. Выжили 28 человек. Затем восемь человек погибли из-за лавины, а трое – от ран. Оставшиеся отчаянно боролись за жизнь 72 дня, пойдя даже на каннибализм. Примечательно, что в ту же ночь, в пятницу 13 октября 1972 года, произошла и катастрофа Ил-62 под Москвой. В ней погибли все 174 человека, находившиеся на борту. Пятница 13: поверья Итак, нас ждет пятница, 13 – что нельзя делать в этот день: приступать к новым делам ;

; менять работу , включая походы на собеседования: принятие любых важных решений советуют отложить;

, включая походы на собеседования: принятие любых советуют отложить; оглядываться , уходя с работы;

, уходя с работы; ехать в дальнее путешествие (и вообще садиться за руль): грозит травами и – видимо, тоже близость полнолуния сказывается;

(и вообще садиться за руль): грозит травами и – видимо, тоже близость полнолуния сказывается; планировать любое лечение , даже поход к стоматологу: в принципе, и гороскоп на сентябрь 2019 советует отложить операции на более позднее время;

, даже поход к стоматологу: в принципе, и гороскоп на сентябрь 2019 советует отложить операции на более позднее время; мыться и стричь ногти : объяснения этому суеверию мы не нашли, но с другой стороны, ехать в путешествие или ходить на собеседования немытым и обросшим действительно не стоит;

и : объяснения этому суеверию мы не нашли, но с другой стороны, ехать в путешествие или ходить на собеседования немытым и обросшим действительно не стоит; красить волосы и носить определенную одежду – уточнение: только в рыжий/рыжего (коричневого) и баклажанный/баклажанного цвета (любимые, мол, цвета ведьм);

и носить определенную – уточнение: только в рыжий/рыжего (коричневого) и баклажанный/баклажанного цвета (любимые, мол, цвета ведьм); под лестницей стоять;

стоять; веселиться , произносить вслух ругательные слова , в особенности "свинья" и "черт": по примете, нечисть можно накликать;

, произносить вслух , в особенности "свинья" и "черт": по примете, нечисть можно накликать; брать в долг и занимать кому-то – мол, денежного благополучия потом не будет;

и занимать кому-то – мол, денежного благополучия потом не будет; делать дорогие покупки ;

; садить растения – цветения/плодов не дождешься и вообще расти плохо будут;

– цветения/плодов не дождешься и вообще расти плохо будут; попав под дождь, потом дома открывать зонт ;

; перед сном долго смотреться в зеркало и рассказывать кому бы то ни было приснившиеся с эту ночь сны. В этот люди суеверные стараются не проводить свадеб (не будет брак удачным) и не устраивать похороны (а то велика смерть еще одного родственника в ближайшей перспективе). Пятница, 13: что делать Экстрасенсы в этот день советуют: поститься, чтобы разгрузить организм и карму,

избегать негативных людей (и вообще больших скоплений народа),

постараться не ссориться ни с кем (помириться потом будет крайне сложно),

сходить в церковь – это сгладит любой негатив дня. Пятница, 13 сентября 2019: гороскоп Гороскоп советует заняться рисованием, выплеснув в красках весь возможный негатив. Не передать (в то же время не отказывать организму в витаминах), избегать дорогих покупок и постараться не упускать возможности в делах. Возможны судьбоносные встречи. Гороскоп на 13 сентября 2019: Овен День успешен для общения, особенно с родственниками. Бизнес-гороскоп на 13 сентября 2019 не слишком благоприятен. Гороскоп на 13 сентября 2019: Телец Хорошо заняться рабочими вопросами (в первой половине дня) и мелкими покупками (во второй). Гороскоп на 13 сентября 2019: Близнецы Новых дел начинать не стоит – зато очень полезно их планировать, мысленно расставляя всё по полочкам. Хороший план – залог успеха. Гороскоп на 13 сентября 2019: Рак Стоит избегать публичных выступлений и отложить заключение любых соглашений. Ближе к вечеру старайтесь вовремя прикусывать язык при общении с руководством. Гороскоп на 13 сентября 2019: Лев Стоит заняться своей внешностью и здоровьем духовным (эзотерическими практиками, послушать психологический семинар и пр.). Хорошо подводить итоги. Гороскоп на 13 сентября 2019: Дева Нужно быть осторожным в денежных вопросах – от покупок до рабочих моментов. Лучше заняться укреплением здоровья и поменьше нервничать. Гороскоп на 13 сентября 2019: Весы Поменьше общайтесь с коллегами: возможны недопонимания и склоки. По этой же причине стоит быть осторожнее со своей второй половинкой: любовный гороскоп на 13 сентября 2019 не очень благоприятен. Лучше заняться индивидуальной работой. Гороскоп на 13 сентября 2019: Скорпион Хорошо работать в команде и налаживать зарубежные контакты. Время отлично подходит для отдыха и несложных командировок. Гороскоп на 13 сентября 2019: Стрелец Лучше заняться делами сердечными, а любые выяснения отношений (и с детьми, и с начальством) отложить до лучших времен. Гороскоп на 13 сентября 2019: Козерог Возможны конфликты с окружающими. Лучше провести день в уединении и самопознании. Гороскоп на 13 сентября 2019: Водолей С утра благоприятно решать деловые вопросы, а вечером – семейные. А вот вопросы денег в эти сутки лучше обходить стороной. Гороскоп на 13 сентября 2019: Рыбы Остерегайтесь воров: будьте внимательнее к своим вещам в толпе и любых людных местах. При этом вторая половина дня отлично подходит для деловых встреч (в том числе на выезде).











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура сентября пятница гороскоп пятницу что Теги: общество