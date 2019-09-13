12 сентября новый парламент впервые «провалил» законодательную инициативу авторства «Слуги народа» — законопроект №, которым предлагалось отменить законы о правах чернобыльцев, защите прав потребителей, Жилищный кодекс, Кодекс законов о труде и другие акты, «устаревшие», по мнению авторов. Предложение набрало 214 голосов, пишет со ссылкой на .

Авторами данного закона выступили министр юстиции Украины Денис Малюська, а также народные депутаты Роксолана Пидласа, Елена Шуляк, Виталий Безгин и другие.

«Сейчас никто не знает, какие акты СССР действуют, следовательно их нужно отменить», — озвучил позицию докладчик и добавил, что никто не сможет подсчитать и определить, какие акты СССР действительны до сих пор.

В то же время народные депутаты от других фракций отметили, что в случае принятия такого закона не станет целой отрасли права, и права граждан останутся незащищенными — ведь взамен нардепы от «Слуги народа» и министр ничего не предложили.

«Депутаты понимают, за что голосуют? Не будет Жилищного кодекса, КЗОТ, закона о защите прав потребителей, о статусе чернобыльцев и так далее. Люди окажутся без права на работу и права на жилье. Сейчас появится законодательный пробел, который мы никоим образом не сможем заполнить. Это приведет к непредсказуемым последствия и, вероятно, социальному взрыву», — подчеркнул .

Отметим, что данным законопроектом, кроме указанных выше, предлагалось отменить законы «О приоритетности социального развития села и агропромышленного комплекса в народном хозяйстве», «О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы», «О защите прав потребителей», «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине», «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов», «О свободе совести и религиозных организациях», «О внешнеэкономической деятельности», «Об охране окружающей природной среды», «Об индексации денежных доходов».

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики под руководством Анастасии Красносельской не нашел в данном законопроекте противоречий, а Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять этот законопроект сразу за основу и в целом.

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