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Три добробата разоружили на Донбассе: Аброськин перед увольнением провел операцию
13.09.2019 11:07
Три добробата разоружили на Донбассе: Аброськин перед увольнением провел операцию По теме:

Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии по собственной инициативе передали все боевое и огнестрельное оружие сотрудникам полиции.

Как сообщает , процесс передачи официально зафиксировали, передает .

Сообщается, что процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений.

 

В пресс-службе добавили, что первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев за преданную службу украинскому народу и отметил, что это оружие будет служить для отпора вооруженной агрессии и защиты страны.







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