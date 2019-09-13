Три добробата разоружили на Донбассе: Аброськин перед увольнением провел операцию По теме: Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии по собственной инициативе передали все боевое и огнестрельное оружие сотрудникам полиции. Как сообщает , процесс передачи официально зафиксировали, передает . Сообщается, что процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений. На Донеччині три добровольчі підрозділи добровільно передали озброєння Національній поліції ???? — МВС України (@MVS_UA) В пресс-службе добавили, что первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев за преданную службу украинскому народу и отметил, что это оружие будет служить для отпора вооруженной агрессии и защиты страны.











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