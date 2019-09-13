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|13.09.2019 11:07
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Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии по собственной инициативе передали все боевое и огнестрельное оружие сотрудникам полиции.
Как сообщает , процесс передачи официально зафиксировали, передает .
Сообщается, что процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений.
В пресс-службе добавили, что первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев за преданную службу украинскому народу и отметил, что это оружие будет служить для отпора вооруженной агрессии и защиты страны.