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|Верховная Рада распустила Центризбирком
|13.09.2019 11:45
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на заседании в пятницу, 13 сентября, 341 голосом поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии, пишет со ссылкой на .
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