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Верховная Рада распустила Центризбирком
13.09.2019 11:45
Верховная Рада распустила Центризбирком По теме:

на заседании в пятницу, 13 сентября, 341 голосом поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии, пишет со ссылкой на .

   

 







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