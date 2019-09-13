на заседании в пятницу, 13 сентября, 341 голосом поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии, пишет со ссылкой на .

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