В России член комитета Госдумы по делам и связям с соотечественниками не одобрил идею главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о вхождении в состав России.

"На мой взгляд, это пока неактуально, учитывая, что мы стоим на почве минских соглашений, а они этого не предусматривают", - цитирует его передает

По его словам, многое сейчас зависит от Украины. Затулин утверждает, что чем дольше Украина не выполняет минские соглашения, тем "ближе точка невозврата республик Донбасса в политическое пространство Украины".

Российский чиновник считает, что возвращение Донбасса в состав Украины в сегодняшних условиях выглядит проблематичным. Он озвучил в очередной раз официальную позицию Москвы: при соблюдении определенного статуса республик Донбасса, амнистии, наличии прямых контактов и связей с Россией, "ЛНР" и "ДНР" остаются частью Украины.

Как известно, Пушилин заявил, что руководство республики ставит перед собой задачу максимальной интеграции в российское пространство.

"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - сказал он.

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