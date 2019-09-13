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|В России резко «обломали» желание "ДНР" войти в ее состав
|13.09.2019 12:04
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В России член комитета Госдумы по делам и связям с соотечественниками не одобрил идею главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о вхождении в состав России.
"На мой взгляд, это пока неактуально, учитывая, что мы стоим на почве минских соглашений, а они этого не предусматривают", - цитирует его передает
По его словам, многое сейчас зависит от Украины. Затулин утверждает, что чем дольше Украина не выполняет минские соглашения, тем "ближе точка невозврата республик Донбасса в политическое пространство Украины".
Российский чиновник считает, что возвращение Донбасса в состав Украины в сегодняшних условиях выглядит проблематичным. Он озвучил в очередной раз официальную позицию Москвы: при соблюдении определенного статуса республик Донбасса, амнистии, наличии прямых контактов и связей с Россией, "ЛНР" и "ДНР" остаются частью Украины.
Как известно, Пушилин заявил, что руководство республики ставит перед собой задачу максимальной интеграции в российское пространство.
"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - сказал он.