Фискальная служба Украины «Вісник» утверждает, Украинские пенсионеры со стажем выше нормы могут ждать дополнительных выплат, пишет со ссылкой на .

Статья 28 Закона Украины от 09.07.2003 г. No 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» постановлено увеличение пенсии на один процент от её размера пенсионерам, учитывая отдельные целые двенадцать месяцев: обладательницам женского пола свыше тридцати лет, противоположному полу на пять лет больше. Кто получит больше: В Украине анонсировали надбавку к пенсии.

Возможен абсолютно безграничный стаж выше нормы, но доп. выплатам запрещено выходить за предел одного процента пенсии минимального размера. Сорок первым пунктом Заключительных положений Закона No 1058 минимальные пенсионные выплаты за возраст, а так же дополнительные уплаты выполняются если лица мужского пола имеют страховой стаж в размере 25 лет, лица женского пола в размере 20 лет или выше. Это относится к тем пенсионерам, которые начали получать пенсионные выплаты до первого января 2011 года, а так же пенсионеры после первого октября того же года и у них не упоминались денежные средства, учитывающиеся во время страхового стажа после предыдущего перерасчёта пенсионных выплат.

По свежим подсчётам, в Украине на данный момент зафиксировано около одиннадцати млн лиц пенсионного возраста. Их число буквально растёт с каждым днём. Если новоиспечённый пенсионер желает подтвердить свой страховой стаж и благодаря этому получать дополнительные выплаты, то ему необходимо иметь только несколько документов. Перво-наперво, это, конечно, трудовая книга. Она обязательно должна подкрепляться официальными документами. Такими, как справки из организаций, компаний, учреждений, сведениями из государственных архивов.

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