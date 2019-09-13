Ведущий российской программы Поле чудес Леонид Якубович оказался в инвалидной коляске.

74-летнего Якубовича засекли в аэропорту города Тиват. Телеведущий, которого сопровождала жена, был в инвалидном кресле, передает со ссылкой на .

Травма, из-за которой Якубович не смог пройтись по аэропорту на своих двоих, временная, пишет канал Super.ru. Он получил ее во время отдыха в Черногории, когда вылезал из бассейна.

"Было подозрение на перелом, колено распухло, следовательно пересел на инвалидное кресло", — пояснил представитель Якубовича.

Дома в Москве местные врачи не подтвердили перелом, а только сильный ушиб. Так что ведущий лечит колено и заодно готовится к очередным съемкам Поля чудес.

В комментариях к посту люди желают Якубовичу здоровья и скорейшего выздоровления. А некоторые отмечают, что проблема слишком раздута.

"Господи, ну раздули… А музыку-то наложили какую, аж жить не хочется", "Перелом колена в студию!", "С ним случилась старость", "Я уже подумала: он умер", – пишут люди.

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