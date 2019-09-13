Депутат от партии Слуга народа Алексей Жмеренецкий обрел известность в сети благодаря своим носкам.

Народный избранник во время заседания Рады разулся и засветил яркие носки, которые и показала на своей странице в журналистка Варвара Квитка, передает .

"Новая рубрика подоспела: носки дня. Слуга народа Алексей Жмеренецкий (32), ходит в парламенте в носках по коврам. Воспитание или новые туфли жмут? Лайфхак: носите носочки потоньше или тапочки в пакетике. Как говорят школьники - "переобувачку"/"сменку", - написала Варвара Квитка.

В сети стали шутить над нардепом, заценив его носки.

"Я поел и в шапке", "Мама, я надел носочки!", "Вам не угодишь. Надя Савченко босиком ходила и ничего. А этот уже "почти" обутый", "Просто человек чувствует себя на работе как дома", "Жмеренецкий клевый, я прощаю ему носки. Кстати, носки тоже клевые", - шутили юзеры.

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