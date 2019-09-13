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|Зеленский заручился военной поддержкой Финляндии
|13.09.2019 14:14
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в четверг, 12 сентября, провел встречу с главой Финляндии Саули Ниинистё, на которой лидеры согласовали сотрудничество в военной сфере.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает .
"Я ознакомил господина президента Финляндии с политикой безопасности ситуацией на Донбассе, мы обменялись мнениями относительно дальнейших шагов для прекращения войны. Важно, что наши партнеры придерживаются непоколебимой позиции относительно сохранения санкционного режима против Российской Федерации до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявил на совместной пресс-конференции Зеленский.
Глава Украины также выразил благодарность Ниинистё за поддержку в процессе гуманитарного разминирования на востоке Украины и обеспечения деятельности Специальной мониторинговой миссии .
Ниинистё в свою очередь подчеркнул, что Финляндия всегда поддерживала и высоко ценила принципы суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, президент Финляндии отметил плодотворную работу Владимира Зеленского, направленную на достижение мира в Украине.