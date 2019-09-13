Под Луганском задержали боевика так называемой ЛНР, который минировал мосты и автодороги на территории, подконтрольной Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает .

"Задержанный нес службу на блокпостах и сводил фортификационные сооружения для обороны боевиков, еще и выполнял особую миссию - на территории Луганской и Донецкой областей минировал автодороги и мосты и подрывал их", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что задержанный 51-летний мужчина, который входил в состав бандформирования "Полтинник", с 2014 года находился в розыске, как таковой участвовал в незаконных вооруженных формированиях и незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы.

Оказалось, что мужчина "жил" в лесу. У него было обнаружено и изъято стартовый пистолет "Шмайсер" с признаками переделки, револьвер системы "Наган", 49 патронов калибра 7,62 мм, 18 патронов калибра 9 мм и три штык ножи к винтовке времен ВОВ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира