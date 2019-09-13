Дочь выданного России в рамках обмена свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха заявила, что они с отцом вернулись на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом сообщило "". В какой именно населенный пункт вернулся прежний террорист "ДНР", Мария Левченко-Цемах не уточнила, передает .

Известно, что дочь живет в оккупированном террористами Харцызске, близко от Снежного Донецкой области, где жил ее отец до задержания украинскими спецслужбами.

Кроме того, Левченко-Цемах отметила, что ее отец все еще находится в статусе свидетеля, и следовательно ему не будут нанимать адвоката.

"Все, кто хотел, от отца свидетельство получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не прячется, скрывать ему нечего", – заявила она.

По ее словам, Цемах дал показания "всем сторонам", в том числе следователям из Нидерландов.

"Все уже получили нужные показания, которые хотели получить, все страны. Не будем мешать им работать и будоражить общественность", – отметила она.

На вопрос о дальнейших планах дочь Цемаха ответила: "Жить".

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