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|Из России уехал: где "всплыл" Цемах
|13.09.2019 15:26
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Дочь выданного России в рамках обмена свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха заявила, что они с отцом вернулись на оккупированную территорию Донбасса.
Об этом сообщило "". В какой именно населенный пункт вернулся прежний террорист "ДНР", Мария Левченко-Цемах не уточнила, передает .
Известно, что дочь живет в оккупированном террористами Харцызске, близко от Снежного Донецкой области, где жил ее отец до задержания украинскими спецслужбами.
Кроме того, Левченко-Цемах отметила, что ее отец все еще находится в статусе свидетеля, и следовательно ему не будут нанимать адвоката.
"Все, кто хотел, от отца свидетельство получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не прячется, скрывать ему нечего", – заявила она.
По ее словам, Цемах дал показания "всем сторонам", в том числе следователям из Нидерландов.
"Все уже получили нужные показания, которые хотели получить, все страны. Не будем мешать им работать и будоражить общественность", – отметила она.
На вопрос о дальнейших планах дочь Цемаха ответила: "Жить".