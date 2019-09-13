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"Зеленые человечки" Геращенко: в сети запустили флешмоб из-за скандала с нардепом
13.09.2019 16:02
"Зеленые человечки" Геращенко: в сети запустили флешмоб из-за скандала с нардепом По теме:

Критики президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" запустили интернет флешмоб с хештегом "зеленые человечки", пишет  со ссылкой на .

Так они ответили на то, что 12 сентября Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента лишил сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права посещать в течение пяти пленарных дней.

В частности, десятки постов, сопровождаемых данным хештегом, появились в Facebook. Некоторые пользователи опубликовали фото с заклеенным зелеными лентами ртом и средним пальцем.

 

 

 







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