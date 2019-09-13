Украинский военный, участник ООС Александр Гром раскритиковал приказ о выплате денежной премии в Вооруженных Силах Украины.

На своей странице в он опубликовал приказ о надбавках для отдельных категорий военнослужащих, передает .

"Служи, сынок, как дед служил! Вот будешь генералом, будет на что дачу строить. А сейчас копай молча и не выкабенивайся. Очередной рост денежного обеспечения в . Но это не условному командиру взвода или пулеметчику, а заместителям командующего Сухопутных войск. Догадываюсь, что такой же рост в высших штабах касается и других родов войск. А обыкновенный солдат или сержант перебьется. У нас же перемирие", - написал он.

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