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Капитан «Яны Капу» рассказал, как корабельная собака наказала ФСБшников
13.09.2019 16:38
Капитан «Яны Капу» рассказал, как корабельная собака наказала ФСБшников По теме:

24 ноября, во время захвата украинских моряков в плен в Керченском проливе на буксире Яны Капу собака по кличке Джесси укусила одного из атакующих сотрудников  за ногу, передает  со ссылкой на .

Соответствующее заявление сделал командир буксира Олег Мельничук во время пресс-конференции в четверг, 12 сентября. По его словам, когда российские ФСБшники обыскивали капитанскую каюту, собака спряталась. Но в решающий момент Джесси выскочила из засады и впилась зубами россиянину в ногу. 

"Она наверное поняла, кто и что, и начала действовать как нужно", — рассказал Мельничук.  

К слову, Джесси через восемь месяцев россияне вернули семье украинского военнопленного моряка Сергея Чулибы, которая проживала на Херсонщине.  







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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