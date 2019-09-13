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|Капитан «Яны Капу» рассказал, как корабельная собака наказала ФСБшников
|13.09.2019 16:38
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24 ноября, во время захвата украинских моряков в плен в Керченском проливе на буксире Яны Капу собака по кличке Джесси укусила одного из атакующих сотрудников за ногу, передает со ссылкой на .
Соответствующее заявление сделал командир буксира Олег Мельничук во время пресс-конференции в четверг, 12 сентября. По его словам, когда российские ФСБшники обыскивали капитанскую каюту, собака спряталась. Но в решающий момент Джесси выскочила из засады и впилась зубами россиянину в ногу.
"Она наверное поняла, кто и что, и начала действовать как нужно", — рассказал Мельничук.
К слову, Джесси через восемь месяцев россияне вернули семье украинского военнопленного моряка Сергея Чулибы, которая проживала на Херсонщине.