Народный депутат Украины от Полтавской области, член депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза прямо во время заседания в Верховной Раде.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в журналист Всеволод Филимоненко, передает .

Судя по видео, отмечает он, стоимость элитной услуги, которой хочет воспользоваться Шаповалов, составляет $12 тысяч.

"Такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий характер парламентария. Не зря отдает только себя труду на благо украинцев", – с сарказмом подчеркнул журналист.

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