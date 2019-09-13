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|Как нардеп в Раде за народ переживал, себе яхту выбирал
|13.09.2019 17:14
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Народный депутат Украины от Полтавской области, член депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза прямо во время заседания в Верховной Раде.
Соответствующее видео опубликовал на своей странице в журналист Всеволод Филимоненко, передает .
Судя по видео, отмечает он, стоимость элитной услуги, которой хочет воспользоваться Шаповалов, составляет $12 тысяч.
"Такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий характер парламентария. Не зря отдает только себя труду на благо украинцев", – с сарказмом подчеркнул журналист.
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