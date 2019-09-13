Погода, Новости, загрузка...
Как нардеп в Раде за народ переживал, себе яхту выбирал
13.09.2019 17:14
Как нардеп в Раде за народ переживал, себе яхту выбирал По теме:

Народный депутат Украины от Полтавской области, член депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза прямо во время заседания в Верховной Раде.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в журналист Всеволод Филимоненко, передает .

Судя по видео, отмечает он, стоимость элитной услуги, которой хочет воспользоваться Шаповалов, составляет $12 тысяч.

"Такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий характер парламентария. Не зря отдает только себя труду на благо украинцев", – с сарказмом подчеркнул журналист.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий