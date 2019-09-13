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|Не узнал - Павел Гриб о конфузе с Зеленским
|13.09.2019 17:32
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Самый молодой пленник Кремля Павел Гриб, которого освободили в рамках обмена между Украиной и Россией, уверяет, что не узнал Владимира Зеленского. Именно следовательно парень и не поздоровался с президентом, передает со ссылкой на .
"К сожалению, я выходил последним. Сначала просто спустился, ничего не увидев. Затем подбежали родные. Я полностью дезориентувався, как бы это странно не звучало. Я даже сам не понял, что происходит. Картинка в глазах мелькала. Я не мог даже журналистам смотреть в глаза. Потом папа показал на Зеленского. Я его не узнал, говорю честно. Посмотрел, что какие-то люди в костюмах стояли. К сожалению, так случилось ", - сказал он интервью ВВС Украина.
7 сентября в Украину вернулись 35 удерживаемых в России наших граждан. Среди них был и Павел Гриб.
Сейчас на стационарном лечении находятся 8 человек, рядом с ними - 8 родственников, заявил главный врач "Феофании" Игорь Семенов. Крайне тяжелых пациентов между возвращенных из российского плена украинцев нет.