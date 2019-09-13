Украины Павел Климкин пообещал "жестко действовать" в ответ на уголовное производство, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло в отношении него по решению суда, передает со ссылкой на .

Бывший депутат Верховной Рады в судебном иске утверждал, что Климкин и пятый президент злоупотребляли властью, когда давали распоряжение подписать Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе, передает Радио .

"Бывший депутат Вовк, против подавал очень много исков ... Сейчас НАБУ отказало ему в открытии дела, он пошел в суд. Если мы посмотрим на Минские договоренности, это вообще чистая политика. Я даже комментировать это не хочу. Я уважаю принцип верховенства права. Цензурных слов у меня нету. Я думаю, это по определению не подследственность НАБУ. Если это попытка нанести репутационный убыток, то я буду действовать очень жестко - с контрисков и так далее ", - сказал Климкин по этому поводу.

11 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что по решению суда зарегистрировало производство в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина.

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