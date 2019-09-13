Плохая погода не позволила лучшей украинской теннисистке Элина Свитолина отметить победой свой день рождения, передает со ссылкой на .

В четверг, 12 сентября, знаменитая одесситка должна была играть свой первый матч на турнире в Чжэнчжоу, но дождь помешал этому.

На 13 сентября были перенесены и все другие матчей одиночных соревнований, а матч плен Герцог и первой сеяной Плишкова был прерван во втором сете.

Свитолина на прошлом розыгрыше Открытого чемпионата дошла до полуфинала, в котором уступила Серене Уильямс, и на сегодняшний день является третьей ракеткой мира.

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