Ученые украинской полярной экспедиции исследовали в Антарктиде малоизвестную ледниковую пещеру. Имеет несколько озер и реку, передает со ссылкой на .

Еще первые экспедиции нашей станции "Академик Вернадский" нашли на острове Галиндез пещеру, говорит директор станции 24-й Украинской антарктической экспедиции 44-летний Игорь Дикий. Не исследовали ее, потому что вход был завален. А нам повезло. Нашли вход со стороны старой британской базы.

Длина ходов пещеры почти 200 м. Полярники нашли зал на 360 "квадратов", в нем река подо льдом и два озера. Взяли образцы для исследований. На 20-метровой глубине льда нашли перо птицы. Имеет широкое опахало, не принадлежит пингвину.

Анализ образцов может дать неожиданные результаты, говорит метеоролог, участник 16-й Украинской антарктической экспедиции Денис Пышняк, 34 года. Пещера расположена в леднике, которому четыре тысячи лет.

В отобранных образцах могут быть микроорганизмы, растения. Они дадут информацию, что было на этом месте несколько тысяч лет тому назад.

У нас есть новые данные о ледниках, продолжает Пышняк. - Например, в пещере нашли незамерзшую воду. До сих пор знали, что в леднике есть лишь минусовая температура.

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