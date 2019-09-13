Первые четыре пленарных дня монобольшинство "Слуги народа" работало без сбоев, проводя десятки результативных голосований по различным вопросам.

Серьезные проблемы возникли лишь в четверг, 12 сентября, когда в повестке дня появились законопроекты, внедряющие норму об императивном мандате, что сделало бы рядовых депутатов абсолютно зависимыми от их партийного руководства. передает со ссылкой на .

Еще в первый день работы Рады девятого созыва группа из двух десятков депутатов от "Слуги народа" во главе с представителем президента в Конституционном суде Федором Вениславским зарегистрировала законопроект №1038.

Народный депутат, избранный от политической партии по списку или по мажоритарному округу, должен вступить в состав депутатской фракции этой партии, следует из закона. В противном случае – это будет основанием лишить такого депутата мандата. Более того, если депутат пожелает выйти или его исключат из фракции политсилы, выдвинувшей его по списку или по округу, его полномочия также будут прекращены.

"Его (депутата, - ред.) полномочия прекращаются с момента принятия решения высшим руководящим органом соответствующей политической партии в порядке, определенном уставом политической партии", – сказано в проекте закона.

Эта формулировка стала одним из самых спорных моментов, вызвавших недовольство у "слуг народа". "В проекте написано про руководящие органы партии, а мы вообще не в партии. Чего они нас будут исключать, и что это за органы?", – возмущались в четверг депутаты-мажоритарщики "Слуги народа" в разговоре с .

В поданном СН документе прописали формулировку, по которой полномочия депутата завершаются в случае "прекращения его членства во фракции" партии, от которой он избирался. Но прекращение членства можно трактовать как добровольный выход, так и его исключение в принудительном порядке. Ранее в парламенте применяли императивный мандат, предусмотренный Конституцией, но только к списочникам, и только к тем, кто охотно решил выйти из фракции.

После недовольства, последовавшего от депутатов от "Слуги народа", избранных в мажоритарных округах, глава фракции СН Давид Арахамия предложил своим коллегам внести по три поправки к этому законопроекту и его рассмотрение перенесли на следующую пленарную неделю, рассказал один из членов фракции СН Александр Дубинский.

Именно Дубинский первым забил публичную тревогу, обнаружив, что в повестке дня на четверг, 12 сентября, первым пунктом указаны законопроекты под номерами 1045 и 1045-1. Первый из них внесли более двадцати депутатов от "Слуги народа", второй – двое, Оксана Грынчук и Людмила Марченко. Последний также содержит норму об императивном мандате. Как и в проекте №1038, императивный мандат предлагается применять к мажоритарщикам. Кроме того, в документе есть формулировка аналогична той, что прописана в документе №1038 – что полномочия депутата прекращаются в случае "прекращения его членства во фракции" партии, от которой он избирался.

Главное научно-экспертное управление парламента в своем анализе законопроекта тоже обратило внимание на эту деталь. "В случае принятия предусмотренных в законопроекте изменений основанием для досрочного прекращения мандата народного депутата Украины, кроме его выхода из состава фракции по собственной инициативе, может быть и его исключение из состава фракции по решению последней, что, на наш взгляд, не согласуется с предписаниями пункта 7 части 1 и части 6 статьи 81 Конституции Украины", - говорится в выводе экспертов.

"Друзья, давайте не считать нас идиотами и не быть идиотами, потому что подобного рода истории подрывают доверие и снаружи, и внутри", - обратился Дубинский к авторам инициативы.

Другие депутаты от провластной фракции с подобными заявлениями не выступали, но, по информации различных источников , недовольство партийному руководству выразили до ста нардепов-мажоритарщиков. Более того, многие даже были готовы публично выйти из фракции СН, чтобы показать свое несогласие и заблокировать этот законопроект.

Не были согласны с данной идеей и в парламентском меньшинстве. "Депутатов выбирали с определенными полномочиями, а теперь собираются их обрезать. Может, я и не пошел бы в парламент, если бы мне сказали: ты не имеешь права подавать законы, вносить поправки и не можешь их защищать с трибуны. Я бы сказал: подождите, так какой же я народный депутат, я же не "маленькая зеленая кнопочка", – сказал депутат от "" Сергей , признавая при этом, что депутат должен нести ответственность перед партией, по спискам которой он избран.

Но судьба императивного мандата все же решалась на переговорах внутри "Слуги народа", к которым, по информации издания, привлекали и лично Владимира Зеленского. При этом депутаты-списочники в кулуарах убеждали журналистов, что слухи о бунте несколько преувеличены. Мол, руководство ведет переговоры с недовольными. "Никто из фракции не выходит, уверен, что до такого не дойдет. Идет конструктивный разговор", – отметил один из собеседников.

Глава провластной фракции Давид Арахамия рассказал , что в результате дискуссии законопроект был отозван. Была создана рабочая группа, куда вошли представители от всех 15 подгрупп внутри пропрезидентской фракции, которая должна подготовить альтернативный документ, который удовлетворит всех депутатов от "Слуги народа".

Один из них в разговоре с изданием уточнил, что ряд его коллег возмутила не столько сама норма о императивном мандате, ведь они сохраняют лояльность родной фракции, столько форма, в которой это было сделано – без предупреждений, одной малозаметной строчкой в законопроекте.

При этом различные мажоритарщики от "Слуги народа", с которыми пообщалось издание, уверены: хотя законопроект об императивном мандате был зарегистрирован от имени депутатов, на самом деле эта инициатива исходит от Офиса президента. "Думаю, эту идею тянет Офис. Причем чем сильнее тянут, тем хуже выходит. Мы лояльны и без этих глупостей, добровольно", - сказал один из них.

Собеседник в окружении Зеленского, комментируя эту ситуацию, уверяет, что конкретного зачинщика "бунта" нет. "Это общее мнение мажоритарщиков. Они важными стали", - сказал источник, но при этом подчеркнул, что команда президента намерена договариваться с мажоритарными депутатами.

Именно неожиданно высокий результат по мажоритарным округам позволил "Слуге народа" сформировать монобольшинство и избавиться от необходимости вести с кем-то затяжные коалиционные переговоры, согласовывать состав Кабмина и позицию по любым другим вопросам.

Но последние события показали, что наличие такого большого количества мажоритарщиков представляет собой и угрозу для президентской партии. Кроме того, по информации , "слуги народа" уже задают руководству фракции вопросы по поводу выделения социально-экономической субвенции на свои округа. И этот вопрос может остро проявиться уже в ближайшие дни, после того как внесет в Раду проект госбюджета на 2020 год. И вполне вероятно, что уже в обозримой перспективе монобольшинство не сможет работать в таком быстром темпе, как сейчас, а проявлять своеволие депутаты от СН станут чаще.

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