Неполитические Сводки
|Аброськин увольняется и идёт в мэры
|13.09.2019 19:23
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Далее он собирается баллотироваться в мэры Мариуполя, передает со ссылкой на .
"Наверное всем необходимо видеть новых людей, что-то менять. Те, кто воевал, должны посмотреть на все и с другой стороны, остановиться и посмотреть, что будет дальше. Господин Бойченко (мэр Мариуполя Вадим Бойченко) сегодня в отпуске, он переживает - на выборы города пойдет Аброськин. Это точно. Я ему пообещал, следовательно так оно и будет. Бойченко или Аброськин - кто победит ", - сказал он на пресс-конференции ГУ ЧП Донецкой области в Мариуполе.
Первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что остается на своей должности.