В Украине в течение пяти лет создадут около 1 млн рабочих мест, заявил премьер-министр Алексей Гончарук, 35 лет. Также до конца года Рада примет новый Трудовой кодекс, планирует правительство.

Должны увеличить отпуска, сократить испытательные сроки и официально разрешить дистанционную работу, передает со ссылкой на .

В Европе малый и средний бизнес создают больше рабочих мест. По этому сценарию надо действовать и в Украине, говорит 46-летний Алексей Дорошенко, председатель Национального совета экономического развития. Также можно привлекать трудовых мигрантов. Они финансируют экономики других стран, хотя и переводят деньги домой. Кроме того, рабочие места можно создать за счет сельского хозяйства.

Надо перерабатывать то, что сейчас сырьем продаем за границу. Например, зерно. Должны поставлять готовые товары или полуфабрикаты. В течение двух-трех лет реально создать 200-300 тысяч рабочих мест. Далее сработает эффект лавины. Нужны доступные кредиты малому и среднему бизнесу. Чтобы займы подешевели, должен снизить учетную ставку. На иностранные инвестиции пока рассчитывать не приходится.

Трудовое законодательство в Украине кардинально не меняли с советских времен. Имеем коммунистический кодекс. Работника практически невозможно уволить с работы. Любой может восстановиться через суд. Этим пользуются прокуроры, судьи, чиновники. Кроме того, многие работают дистанционно или по гибкому графику. Такие виды занятости нужно официально внести в Трудовой кодекс.

Потребности в новых рабочих местах нет. Сегодня за рубежом работают почти 4 миллиона украинцев. Если запустить производственную кооперацию с Европой, люди начнут возвращаться домой. Этот путь подойдет для машиностроения, логистики, транспорта. Польские, голландские, немецкие компании могут открыть в Украине свои представительства, говорит экономист Александр Охрименко, 54 года.

На самом деле уже сегодня для Польши изготавливаем печи, шьем европейскую брендовую одежду. В Украине собирают и поставляют в Германию бытовую технику. Но таких предприятий еще мало. Изменить ситуацию можно за счет стабильного налогового и таможенного законодательства. А у нас здесь постоянно изменения. Бизнесменам нужны гарантии.

Нужно также четко определиться, на какую модель трудового законодательства ориентироваться. В Швеции работники социально защищены. Там очень высокие налоги. Если человек теряет работу, получает большое пособие по безработице. Может жить на эти деньги. В Германии наоборот. Если работника увольняют, живет за счет своих сбережений. В Украине беспорядок.

В прошлом году 3,9 миллиона людей в Украине работали неофициально, насчитал. Если ликвидировать теневой рынок, неофициально оформленных станет еще больше. Теневая экономика вредит бюджету. С другой стороны, дает бизнесу возможность пережить кризис.

Государство должно четко очертить, как побудить работодателей создавать новые места. Например, предложить налоговые льготы, объясняет знаток рынка труда Татьяна Пашкина, 47 лет.

Вакансий не хватает только юристам и топ-менеджерам. Имеем недостаток кадров в продажах, торговле, производстве, административном персонале. На производства ищут работников на "белую" зарплату, но желающих немного. Хотя есть подвоз к работе, униформа, питание, медицинская страховка. Проблема в том, что зарплаты обычно небольшие. Поэтому сначала надо решить вопрос с теми рабочими кое-где, которые уже имеем. Потом говорить о создании новых. Если работодатели будут выплачивать зарплату вовремя или ниже средней, будут предлагать плохие условия работы, то миллион новых вакансий не спасет. Люди поедут работать за границу. Иногда компания просто не может повысить зарплату. Например, работодатель взял кредит под высокие проценты, чтобы запустить новую линию на производстве. На хорошую зарплату работникам денег не остается.

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