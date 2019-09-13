Спутниковое телевидение станет платным. Со следующего года телеканалы "1 + 1", "", "", "", "ІСТV", " М1 " и " М2 " будут транслировать продукцию за деньги, передает со ссылкой на .

Это веление времени, говорит Ярослав Пахольчук, исполнительный директор группы "1+1 медиа". Мы же хотим смотреть качественные сериалы, эффектные шоу. Чтобы сфера развлечений развивалась, чтобы СМИ были независимыми от своих владельцев. Все это требует технологического развития, на что нужны деньги.

В целом в Украине для построения сети спутникового телевидения потратили $7,5 млн 190 млн грн. Треть этих денег инвестировали сами телеканалы, остальные операторы и поставщики оборудования. С ноября бесплатный канал будут отключать. Продукцию телеканалов можно будет видеть только на платном.

Журналисты могут делать каналы платными, выставлять какие угодно цены. И сам факт "телевидение за деньги" станет причиной потери аудитории, говорит Павел Мельник, 42 года, знаток компании "МПП Консалтинг". Украинцы не готовы платить за "телевизор". По крайней мере за ту информацию, которую они транслируют. Сейчас и так потребитель тратит много денег - за декодер, пополнение карты. Сама мысль о подписке вещания пугает.

Предполагают, платное телевидение изменит жизнь украинцев.

Вместо того, чтобы терять время перед экраном, люди будут больше заниматься активным досугом, говорит Павел Мельник. - Новости и фильмы будут смотреть в Интернете.

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