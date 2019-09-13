12 сентября, в на автомобиль упала часть аварийного моста, передает со ссылкой на .

Инцидент произошел в 16:42 по улице Богатырской под мостом улице Луговая (в сторону Вышгорода). На машину упал кусок конструкции, который отвалился от моста, сообщает владелица авто Наталья Подобреева у Facebook.

"Этот кусок моста пробил мне лобовое стекло и нанес материальный и духовный убыток. С материальным все понятно, стекло автомобиля стоит немало и подлежит замене. Моральный - это тот ужас, который я испытала, когда тебе что-то с сильным глухим ударом сваливается на голову, и ты понимаешь, что если бы не бронированная пленка, которой оклеены стекло как раз на такой случай (один из миллиона), то повреждения были бы на лице, руках, глазах ... от лобовога окна разлетелось бы полностью ... ", - написала она.

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