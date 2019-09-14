Экс-игрок киевского "" осознал свою вину перед полицейскими и опубликовал об этом пост в социальной сети Фейсбук, передает со ссылкой на .

"Друзья! Вы наверняка уже видели видео, где показан мой конфликт с полицией. Я так и не понял, за что меня остановили, но это не оправдывает мое поведение. Я вел себя неподобающе. Прошу прощения у сотрудников полиции. Простите меня пожалуйста. Я был неправ ", - написал Алиев на своей странице в Фейсбук.

Сотрудник полиции остановил авто футболиста и попросил водителя автомобиля предоставить документы, на что экс-игрок "" вместе со своим товарищем отреагировали довольно жестко, подбирали слов в споре и угрожали работникам киевской полиции.

4 раза становился чемпионом Украины в составе "", сколько раз становился обладателем Кубка страны. Кроме "", выступал за "Локомотив" Москва и "" Запорожье, "Анжи". 2016-го начал играть на любительском уровне.

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