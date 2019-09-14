В новой Генеральной прокуратуре приоритетными будут расследования коррупции и других преступлений в сфере власти, передает со ссылкой на .

Вернутся к преступлениям, которые не удалось довести до суда в прошлом, заявил первый заместитель генпрокурора Виталий Касько в эфире программы "Право на владу".

"Мы поднимем те уголовные производства, которые не были доведены до суда и касаются коррупции в прокуратуре, не только так называемых "бриллиантовых прокуроров", но и коррупции в прокуратуре в целом", - сказал Касько.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что хочет "крови в правовом смысле". Рябошапка пообещал модернизировать Генпрокуратуру и интенсивно бороться с коррупцией.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира