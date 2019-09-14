Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов мог нарушить закон "О предупреждении коррупции", если принял в дар рамку для фото стоимостью около 15 000 гривен на юбилее у депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь", соратника Медведчука Григория Суркиса, передает со ссылкой на .

Об этом сообщили журналисты-расследователи программы "Схемы".

Они узнали, что гости выходить из праздника в отеле "Интерконтиненталь" с желтыми пакетами итальянского элитного бренда Fendi. Внутри пакетов была книга о жизненном пути Суркиса и рамка для фото от Fendi. Позвонив в магазин, журналисты узнали - рамка из натуральной кожи стоит 540 евро, то есть около 15 000 гривен. Предполагалось, что в рамку надо было вставить сделано на празднике фото с именинником.

Если Баканов принял рамку для фото, он нарушил закон "О предотвращении коррупции". Ведь за ним председатель не может взять дар, дороже прожиточного минимума - около 2 тысяч гривен. За нарушение председатель может получить штраф от 1700 до 3400 гривен и конфискацию дорогой фоторамки.

Баканов на требование журналистов, принял ли он рамку, не ответил.

Юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Елена Щербань отметила "схема", что чиновник должен обратиться в НАЗК, когда ему предлагают дорогой дар.

"Поскольку Баканов - сам руководитель , то должен был сообщить это ведомство. Похоже, он принял дар, не обратившись к Назка. Теперь в этом случае к" антикорупцийникив "могут обратиться общественные организации даже на основании сюжета об этом. Далее Назка должен проверить эти факты и, в случае подтверждения, составить протокол о коррупционном правонарушении и направить его в суд. суд в дальнейшем решит, было ли нарушение законодательства и или оштрафует вынесет другие санкции, или закроет дело ".

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